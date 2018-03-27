هنا تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة السعودية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب السعودية.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا مكونًا من:

في حراسة المرمى: مينوليه.

في خط الدفاع: توبي ألدرفيريلد، كومباني، فيرتونخين.

في خط الوسط: توماس منير، كيفن دي بروين، ، أكسل فيتسل، كاراسكو.

في خط الهجوم: ميرتينس، إدين هازارد، روميلو لوكاكو.

يذكر أن منتخب بلجيكا يتواجد في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2018 مع منتخبات “إنجلترا، تونس، بنما”.

ويسعى منتخب بلجيكا للاستفادة من مباراة الأخضر؛ وذلك أملًا في تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان إدين هازارد تحدث في تصريحات صحافية وأكد أنه لا يملك الكثير من المعلومات عن المنتخب السعودي، مضيفًا أن المنتخب البلجيكي سيمتع جمهوره عن طريق تحقيق الفوز.







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