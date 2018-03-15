هنا تصنيف فيفا الجديد للأخضر عن شهر مارس

المواطن - محمد سمعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن شهر مارس.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على الإنترنت أن المنتخب السعودي احتل المركز الـ69 عالميًا برصيد 494 نقطة خلف منتخب فنلندا.

ويذكر أن الأخضر يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا حيث يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

يسعى الأخضر خلال الفترة المقبلة إلى الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في كأس العالم واللعب بشكل قوي ومحاولة المرور من الدور الأول.

سبق للمنتخب السعودي أن شارك في بطولة كأس العالم في 4 مناسبات من قبل ذهابه إلى مونديال روسيا حيث تُعد المشاركة الأفضل للأخضر على الإطلاق في بطولات كأس العالم، كانت في عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية.

سيخوض منتخب السعودية خلال الفترة المقبلة العديد من المباريات الودية القوية مثل مواجهة المنتخب الإيطالي والبلجيكي ومنتخب بيرو.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

خسر المنتخب السعودي في آخر مباراة ودية خاضها أمام المنتخب العراقي برباعية مقابل هدف في لقاء كان أقيم على ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة العراقية.

خرج الأخضر من الدور الأول من بطولة كأس الخليج لكرة القدم والتي كانت أقيمت في دولة الكويت.







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