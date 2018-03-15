هنا تصنيف منتخبات عرب آسيا العالمي لشهر مارس

المواطن - محمد سمعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عن تصنيف المنتخبات العالمية من مختلف قارات العالم وذلك عن شهر مارس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع تويتر تصنيف المنتخبات الآسيوية وذلك في إطار تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية اليوم.

ونجح المنتخب الإيراني في الحفاظ على مركزه من تصنيف شهر فبراير حيث يتواجد في المرتبة الـ33، بينما يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الـ37.

وتواجد المنتخب الياباني في المركز الـ55، بينما جاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الـ59.

احتل المنتخب الصيني المركز الـ65، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الـ69، وتواجد المنتخب الأوزبكي في المركز الـ72.

بينما تواجد منتخب فلسطين في المركز الـ73، وجاء المنتخب السوري في المرتبة الـ74 عالميًا.

أما المنتخب العراقي فجاء في المركز الـ83، وتواجد قبله منتخب الإمارات في المركز الـ79.

احتل المنتخب اللبناني المرتبة الـ87، بينما جاء المنتخب القطري في المرتبة الـ101، واحتل المنتخب العماني المرتبة الـ103 على العالم.

يذكر أن منتخب السعودية تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا رفقة 4 منتخبات من قارة آسيا وهي” المنتخب الياباني، المنتخب الإيراني، المنتخب الأسترالي، منتخب كوريا الجنوبية”.

يسعى الأخضر للتألق في مونديال روسيا حيث يأمل التأهل إلى دور الـ16 ومنه إلى دور الثمانية للتفوق على الإنجاز والذي حققه في مونديال 1994 بتأهله إلى دور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الأولى بكأس العالم.







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