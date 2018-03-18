هنا رابط الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم العديد من الاستعلامات عن الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الرابط التالي (هنا).

وتتيح البوابة الاستعلام عن أمور مهمة تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي منها خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وغيرها من الاستعلامات.

كما تتيح البوابة خدمة الاستعلام عن حالة بطاقة مستفيدي الضمان حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيدين من أبناء الأسر الضمانية الاستعلام عن حالة شمولهم لإعفاء رسوم اختبار القياس والتحصيل العلمي للجامعات ضمن الفئات المستهدفة من الخدمة الإلكترونية.

والمعروف أن معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة) ، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي. ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه ، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون ، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

وتتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه الاستعلام عن كل خدمات الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية (السجل المدني).

كما تتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان حيث تمكن هذه الخدمة المستفيدين من الاستعلام عن بياناتهم المسجلة في خدمة الضمان الاجتماعي وهي متاحة لأبناء الأسر الضمانية.







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