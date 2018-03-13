هنا رابط الهيئة السعودية للمهندسين للعمل في مشروع توسعة الحرمين

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مع قطاع الحرمين الشريفين في مجموعة ابن لادن السعودية مذكرة تفاهم لتوظيف وتأهيل المهندسين والفنيين السعوديين حديثي التخرج بمشاريع القطاع بمكة المكرمة، وذلك في مجالات التشييد والصيانة والتشغيل، من خلال برنامج لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية ضمن خطة توطين الوظائف في المجموعة، والذي يهدف لتطوير كفاءة وفعالية المهندس والفني وفقاً لمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من هذه الكوادر الوطنية في دعم مسيرة التنمية للوطن.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة السعودية للمهندسين وقطاع الحرمين في المجموعة على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تضع ضمن أولوياتها دعم وتأهيل الشباب السعوديين، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وذلك بإيجاد فرص وظيفية أفضل ورفع الكفاءة الفنية لهم، تماشياً مع مبادرات الهيئة السعودية للمهندسين في إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الاتفاقية توظيف مباشر لــ(٧٠٠ ) مهندس و(٨٠٠) فني من حديثي التخرج على ثلاث مراحل خلال مسير مشروع التوسعة، وتوفير برامج التأهيل المناسبة في الأشهر الستة الأولى من تعيينهم لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة ليتم دمجهم في بيئة العمل بشكل سريع ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

حيث يشمل البرنامج للمقبولين وهم على رأس العمل التدريب النظري بمركز تدريب قطاع الحرمين في مكة المكرمة، ثم يتبعه التدريب بمعامل ومختبرات المجموعة بالمواقع ثم الانتقال إلى الجزء العملي الميداني بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والعناصر المرتبطة به تحت إشراف مجموعة متخصصة من المهندسين والفنيين الذين سيقومون بالإشراف عليهم خلال فترة التأهيل.

وكان من أهم شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتكون عضويته سارية المفعول بالهيئة السعودية للمهندسين، ويكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة أو الدبلوم التقني، وأن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً وغير مرتبط بوظيفة وأن يجتياز المقابلات الشخصية، علماً أنه يتم الترشيح والقبول على حسب عدة معايير من أهمها اجتياز اختبار أساسيات الهندسة (FE) للمهندسين، والإلمام باللغة الإنجليزية وأن يكون معدله مناسباً.

وفتحت الهيئة السعودية للمهندسين التسجيل في البرنامج حيث تتراوح مدة البرامج التأهيلية للمهندسين من خمسة إلى ستة أشهر للمهندسين في تخصصات مختلفة. أما الفنيون فتتراوح مدة تأهليهم من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر.

ويمكن الدخول على رابط موقع الهيئة السعودية للمهندسين للتسجيل في البرنامج من ( هنا

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