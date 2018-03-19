هنا رابط نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي/ نساء) بالأمن العام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مديرية الأمن العام/ شؤون التدريب عن إعلان نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي/ نساء)، داعية جميع المرشحات للقبول المبدئي إحضار المستندات التالية:

أصل بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها. صورة من كرت العائلة. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها. أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها. ملف علاقي بلاستيك ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه. الحضور الساعة السابعة صباحًا في الموقع المحدد في استمارة القبول المبدئي.

ولمعرفة نتيجة القبول، الدخول من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :