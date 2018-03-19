هنا رابط نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي/ نساء) بالأمن العام

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت مديرية الأمن العام/ شؤون التدريب عن إعلان نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي/ نساء)، داعية جميع المرشحات للقبول المبدئي إحضار المستندات التالية:
- أصل بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها.
- صورة من كرت العائلة.
- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها.
- أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها.
- ملف علاقي بلاستيك ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.
- الحضور الساعة السابعة صباحًا في الموقع المحدد في استمارة القبول المبدئي.
ولمعرفة نتيجة القبول، الدخول من (هنا)