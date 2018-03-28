هنا شروط قبول حكام بطولة البلوت في المملكة

المواطن - الرياض

كشف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، عن شروط قبول الحكام لبطولة البلوت، والتي ستقام في المملكة في شهر إبريل المقبل.

وجاءت الشروط كالتالي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يُجيد لعبة البلوت، أن يجيد عد الأوراق والأبناط، ألا يقل عمره عن 22 عامًا، ألا يقل مؤهله لتعليمي عن الثانوية العامة.

كما شملت الشروط كذلك أنه يجب أن يكون من سكان مدينة الرياض، وأن يكون حسن المظهر والسلوك، وأن يكون لديه مهارات التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة.

يذكر أن بطولة البلوت ستستمر في المملكة في الفترة من 4 إلى 8 إبريل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعرب عن سعادته بتنظيم المملكة لبطولة البلوت مع استضافة فعاليات مباريات مصارعة الـWWE العالمية لمدة 10 سنوات في المملكة خلال الفترة المقبلة.

سبق لهيئة الرياضة أن قامت بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية مثل سباق الرياض للأبطال في سباق السيارات وبطولة كأس الملك سلمان الدولية للشطرنج وبطولة الألعاب الإلكترونية، والتي أقيمت في أوائل شهر مارس الجاري.







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