هنا.. شروط وطريقة التقديم على وظائف شركة نسما في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين من السعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أمن أول: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– منسق المشروع: درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، أو المجالات ذات الصلة.

– محاسب عدد (وظيفتين/ للسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس اختبارات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وهندسة الحاسوب)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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