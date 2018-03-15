هنا قائمة الأخضر لمعسكري إسبانيا وبلجيكا

المواطن - محمد سمعة

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة أسماء اللاعبين المختارة وذلك للالتحاق بمعسكر الأخضر في إسبانيا وبلجيكا والذي سينطلق بعد غد السبت.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر قائمة الأخضر والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، وليد عبدالله، فواز القرني، محمد العويس.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، حسن معاذ، منصور الحربي.

في خط الوسط: محمد الكويكبي، عبدالله الخيبري، إبراهيم غالب، عبد الملك الخيبري، أحمد الفقي، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، محمد كنو، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، يحيى الشهري، فهد المولد.

في خط الهجوم: محمد السهلاوي ومهند عسيري.







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