هنا مواعيد الحافلات السياحية لنقل العائلات إلى معرض الرياض

المواطن - واس

أطلقت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 بالتعاون مع شركة 2030 ، لأول مرة خدمة النقل الترددي للعائلات الراغبة في زيارة المعرض من ثلاث جهات من مدينة الرياض وهي: نادي الرياض بالجنوب، ومركز غرناطة التجاري بالشرق، ومكتبة الملك فهد الوطنية بالوسط، تبدأ من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء بمعدل أربع رحلات يومياً لكل ساعتين .

وأكد مدير المعرض محمد العتيبي أن هذه الخدمة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية في العاصمة وتخفيف الضغط على الشوارع المحيطة بالمعرض، وتقليل حجم المركبات المتوجهة للمعرض وتقديم البديل في خدمة مميزة وممتعة، وتتسع الحافلة الواحدة لنقل 50 شخصاً تقريباً وهي ذات طابقين، يمكن للعائلة الجلوس في الطابق العلوي المكشوف للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تعيشها العاصمة هذه الأيام، وقد خصصت مبلغاً مادياً رمزياً لا تتجاوز التذكرة خمسة ريالات للفرد في جميع المسارات الثلاثة، ويمكن للزوار بمجرد وصولهم عند المحطة الاتجاه مباشرة نحو المواقف المخصصة للمركبات، ومن ثَمَّ استقلال الحافلات التي ستنقلهم لمواقع المعرض بكل يسر وسهولة .







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