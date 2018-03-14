هنا مواعيد مباراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي كيتشي من هونج كونج ضد فريق كاشيوا ريسول الياباني في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي تيانجين غوانجيان الصيني ضد فريق جيونبك هيواندي موتورز الكوري الجنوبي في تمام الثالثة مساء بتوقيت المملكة.

وكان النادي الأهلي السعودي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الغرافة القطري في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

أما نادي الهلال السعودي فتعرض للخسارة من نادي الريان القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أصبح موقف الزعيم في التأهل إلى دور الثمن نهائي من البطولة الآسيوية صعباً للغاية.

يقدم نادي الهلال نتائج سلبية للغاية وذلك من قدوم المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب الزعيم خلفًا لمواطنه رامون دياز.

يسعى الأهلي السعودي للتألق والمضي قدمًا نحو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي، خاصة أن بطولة دوري أبطال آسيا لم يفز بها فريق سعودي منذ عام 2005.

سيواجه الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات فريق تراكتور الإيراني، بينما يواجه الهلال فريق العين الإماراتي في الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية.

يذكر أن نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني حيث تعادل الهلال في الرياض بهدف لكل فريق وخسر في اليابان بهدف نظيف.







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