هنا مواعيد مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تُقام مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بداية من يوم السادس من إبريل المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على “تويتر” مواعيد مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري المحترفين.

وستُقام 4 مباريات يوم الجمعة الموافق السادس من إبريل، حيث ستكون المباراة الأولى بين الفيحاء والرائد في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت المملكة.

بينما تُقام المباراة الثانية بين القادسية وأحد في التاسعة إلا ثلثًا مساء، وستكون المباراة الثالثة بين التعاون والشباب في تمام التاسعة إلا ثلثًا مساء.

أما المباراة الرابعة فستكون بين الاتحاد والاتفاق في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت السعودية.

وستُقام 3 مباريات يوم السابع من إبريل، حيث ستكون المباراة الأولى بين الباطن والفيصلي في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين الفتح والنصر في تمام التاسعة إلا ثلثًا مساء.

وستكون المباراة الختامية بين الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت المملكة.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وكان نادي النصر حقق فوزًا هامًّا بالأمس على حساب نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث أحرز للنصر كل من برونو وعبدالمؤمن جابو ومحمد فوزير، بينما سجل للاتحاد اللاعب عبدالعزيز العرياني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :