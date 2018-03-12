هنا موعد تطبيق الدوام الصيفي في تعليم الطائف

هنا موعد تطبيق الدوام الصيفي في تعليم الطائف

2018/03/12
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف موعد بدء الدوام الصيفي للعام الدراسي 1439/1438هـ، والذي يبدأ  يوم الأحد الموافق 1 / 7 / 1439هـ؛ حيث قررت أن يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 وبداية الحصة الأولى عند السابعة صباحًا.

ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم ، تعميمًا وزع على جميع إدارات وأقسام ووحدات الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس بمراحلها المختلفة “للبنين – والبنات”.

وطالبت بضرورة  الالتزام بما ورد وإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بالتوقيت الزمني .

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