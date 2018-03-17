هنا موعد لقاء حوار ولي العهد مع شبكة CBS الأميركية المرتقب

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تنتظر الأوساطُ السياسية والاقتصادية في العالم حوارَ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان مع شبكة CBS الأميركية العملاقة، والذي يأتي قبل ساعات قليلة من زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بالعديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستضيف المذيعة الأميركية الشهيرة “نورا أودونيل” وليَّ العهد في برنامجها “60 دقيقة” على الشبكة الأميركية، والذي يُذاع كل أحد على CBS في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية، الثانية صباحاً بتوقيت المملكة.

برنامج “60 دقيقة” هو بالفعل واحد من أنجح العروض التليفزيونية التي تُعرض في الولايات المتحدة، فهو يمتلك تاريخاً طويلاً من التحقيقات الاستقصائية والمقابلات الإعلامية والتقارير الصحافية، حيث تم إنتاجه لأول مرة على شبكة CBS الأميركية منذ عام 1968، وعُرض في 24 سبتمبر من ذلك العام، وحصد جوائز تقديرية ضخمة وكثيرة أهمها في محافل إيمي العالمية الشهيرة.

ووفقًا للشبكة الأميركية، فإن الحوار سيتطرق إلى العديد من الملفات الخاصة، أهمها حرب اليمن وحملة المملكة ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف مئات المسؤولين والأمراء على خلفية تُهم الفساد في الريتز كارلتون.

ومن المقرر أن يتم تناول العشرات من الملفات الحيوية في لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الثلاثاء المقبل، والذي يُنظر إليه على أنه اجتماع حيوي في خطط محمد بن سلمان لتنفيذ رؤية 2030 الشاملة.







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