هنا موعد مباراتي الجولة الـ18 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تُقام مباراتان في الجولة الـ18 والمؤجلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر موعد مباراتي الجولة الـ18 من دوري المحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين الأهلي والرائد يوم 16 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

بينما تُقام المباراة الثانية بين الهلال والقادسية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

يذكر أن نادي الهلال يتواجد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

وكان الهلال خسر من نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ24 من بطولة دوري المحترفين، بينما فاز النادي الأهلي على فريق القادسية بنتيجة هدف دون رد.

بينما حقق النصر فوزًا مهمًّا على حساب نادي الاتحاد بالأمس بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان نادي الهلال أقال مدربه الأرجنتيني رامون دياز وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي بعد رحيل المدرب رامون دياز.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تحقيق المعجزة والفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي على حساب الهلال.







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