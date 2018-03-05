هنري يرحب بتدريب أرسنال في أي وقت

المواطن – عبدالناصر سيد

رحب أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري بتولي مسؤولية تدريب فريق أرسنال الإنجليزي، في حالة رحيل مواطنه أرسين فينجر من تدريب المدفعجية في أي وقت.

وقال هنري في تصريح لقناة سكاي سبورت: أنا شخص منافس، ولا يتراجع بوجه التحدي منذ أن كان صغيرًا، ومن ثم فإنه على أتم الاستعداد لتولي مسؤولية تدريب أرسنال.

وأضاف أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة في أرسنال، وهو على أتم الاستعداد لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي في أي وقت.

وشنت جماهير أرسنال هجومًا عنيفًا على فينجر بعد الهزيمة التي مني بها من برايتون بهدف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي، ليواصل الفريق اللندني مسلسل نزيف النقاط المتتالي في الموسم الحالي.

ويتولى فينجر تدريب أرسنال من عام 1996، كما أنه جدد عقده في مايو الماضي مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :