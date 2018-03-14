هواوي تكشف رسمياً عن إصدار 2018 من هاتفها Y9

المواطن - متابعة

أطلقت شركة هواوي رسمياً هاتفها Y9 إصدار 2018، والذي يأتي ضمن الهواتف متوسطة المواصفات، والذي يمتلك العديد من المميزات الشبيهة بهاتف Mate 10 Lite ولكن بتصميم مختلف.

ووفقاً لما نشره موقع GSM الهندي، فسيضم الهاتف شاشة 5.93 بوصة من نوع IPS LCD ، ونسبة عرض لارتفاع 9:18، ودقة عرض 1080×2160 بيكسل، كما سيعمل بمعالج Kirin 659 وسيضم ذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة microSD.

ومن المنتظر أن يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة 16 ميجابيكسل، وأخرى أمامية مزدوجة أيضا بدقة 13 ميجا بيكسل، وسيعمل الهاتف بنظام آندرويد أوريو، وبطارية سعة 4000 مللي أمبير، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن سعر الهاتف.







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