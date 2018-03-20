هيئة الثقافة تطلق المجلس السعودي للأفلام وهذه أبرز أهدافه

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للثقافة اليوم، المجلس السعودي للأفلام، ليكون بذلك أحدث الجهات الفاعلة ضمن القطاعات الثقافية الرئيسية الـ 5 التي ستأسس لتعنى بتطوير القطاع الثقافي في المملكة.

يأتي ذلك في سياق الجهود المتواصلة لتأسيس ودعم قطاعات جديدة تعزّز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد وازدهاره، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، أن الهيئة تعمل على حماية القطاعات الثقافية في المملكة والحفاظ عليها وإثرائها وتنميتها ونشرها، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المواهب الثقافية والتنوّع الثقافي في المملكة بصفتها من المكونات الرئيسية لهويتنا السعودية.

وبين أن تأسيس المجلس السعودي للأفلام، يأتي كخطوة أولى لدعم قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة كأحد 5 قطاعات رئيسية تعمل الهيئة العامة للثقافة على دعمها وتطويرها، وتعد من الأمور التاريخية الثقافية للمملكة، حيث إنها تتعلق بقطاع يعتبر رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام.

وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى تطوير قطاع حيوي وبيئة مزدهرة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة من خلال آليات التنمية الاستراتيجية والمستدامة عبر المحاور الرئيسية للقطاع : برامج التنمية والرعاية المتكاملة للمواهب، والأطر التشريعية والتنفيذية الداعمة والمرنة، والبنية التحتية والتقنية المتطورة للإنتاج الفني، وإتاحة الحلول والخيارات التمويلية، ومبادرات تطوير القطاع الثقافي بشكل عام في المملكة.







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