هيئة الرياضة تكشف عن هديتها لمشتركي حملة ادعم ناديك

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السحب على 16 سيارة لداعمي الأندية والمشتركين في مبادرة ادعم ناديك.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر أن السحب على 16 سيارة سيكون من خلال إرسال رسالة نصية على 505050 مكتوب بها ادعم ناديك.

وكانت مبادرة ادعم ناديك أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ولاقت استحسان ودعم جماهيري كبير عن طريق دعم الجماهير لأنديتها المختلفة.

وسيتم بداية من اليوم الاثنين إتاحة الفرصة لجميع المشتركين للدخول في السحب التلقائي للحصول على السيارات كل ثلاثاء بداية من الثالث من أبريل المقبل على أن يجري تسليم السيارات كل خميس بداية من 5 أبريل المقبل.







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