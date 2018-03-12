هيئة عسير تكرم المواطن طلال الشهراني منقذ فتاة أبها المختطفة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

كرَّم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، المواطن طلال سعد الشهراني، بعد موقفه الشجاع والنبيل في إنقاذ فتاة من الاختطاف، فيه مكتبه، اليوم.

وأعرب الشهري عن شكره وتقديره، للمواطن الشهراني، مقدمًا شكر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجميع منسوبي الرئاسة على عمله النبيل، وتم تكريمه بشهادة شكرٍ وهدية رمزية وعدد من إصدارات الرئاسة المطبوعة والإلكترونية.

وعن الحادثة، ذكر “الشهراني” أنَّه تمكن من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، من الاختطاف في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير، حيث شعر بأن هناك خطأ ما يحدث، بعد أن لاحظ وقوف مركبة سوداء من نوع كامري، يستقلها شخص أمام طالبة، خرجت من مدرستها القريبة من المكتبة العامة بأبها أثناء هطول الأمطار، وكانت تنتظر أهلها لاصطحابها، وأحس أن في وقوف الشاب للفتاة ريبة، فقرر الشهراني تتبع المركبة الخاطفة.

وأضاف الشهراني أن المركبة سلكت طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، لتتجه فجأة نحو عقبة ضلع الرابطة -بين أبها وجازان- وأثناء متابعته للمختطف، شاهد الطالبة وهي تحاول أن تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية، فقام في الحال بإبلاغ الدوريات الأمنية، وتم إجبار سيارة الخاطف على التوقف، حينها خرجت الفتاة من المركبة فوراً، ليهرب الخاطف عائداً نحو أبها، إلا أن الشهراني تمكن وبمساعدة رجال الأمن، من إيقافه وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

وجاء تكريم “الشهراني”تقديرًا لمساهمته مع رجال الأمن وحمايته للفتاة، واستشعاراً من الهيئة للمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الأمن الأخلاقي والمجتمعي، وتشجيع المواطنين المخلصين وأصحاب المواقف النبيلة.

من جهته، ثمّن الشهراني هذا التكريم والاحتفاء من قبل منسوبي الهيئة، وقال إنه تاج على رأسه، وذكر أن ما قام به هو واجبه الديني والوطني، وأن المواطن هو رجل الأمن الأول.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :