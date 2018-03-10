هُنا.. إحصائيات مباراة الأهلي والقادسية في الدوري

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بتحقيق فوز مهم في مباراة الأهلي والقادسية التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين؛ ليُقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر لنقطة واحدة.

وشهدت مباراة الأهلي والقادسية في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، سيطرة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ66%، وكان لهم 18 تسديدة، 4 منها على المرمى، وبلغت الأخطاء المرتكبة 18 خطأ، ودقة التمرير لدى لاعبي النادي الأهلي كانت 87%.

وأظهرت إحصائيات مباراة الأهلي والقادسية التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، أن نسبة استحواذ أصحاب الأرض كانت 34%، وكان لهم 13 تسديدة، 3 منها فقط على المرمى، وارتكبوا 23 خطأ، وبلغت دقة التمرير لديهم 75%.

وانتهت مباراة الأهلي والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الراقي بهدف نظيف أحرزه معتز هوساوي في الدقيقة 55.

وبعد مباراة الأهلي والقادسية في الجولة الـ24، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ليتقلص الفارق بينه وبين الهلال لنقطة واحدة، بعدما تعرض للهزيمة أمام نظيره الاتفاق اليوم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عند النقطة 22 عقب مباراة الأهلي والقادسية بالجولة الـ24، في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ليقترب من مراكز الهبوط.







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