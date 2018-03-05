هُنا.. تشكيل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان خوسيه لويس سييرا وجوزيه جوميز، تشكيل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم المؤجلة من منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل العميد الرسمي في مباراة الاتحاد والتعاون اليوم كالتالي؛ فواز القرني، طارق عبده محمد، بدر النخلي، فهد الأنصاري، أحمد عسيري، عدنان فلاتة، عمار الدحيم، عبد العزيز العرياني، عمار النجار، أحمد العكايشي، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الاتحاد والتعاون اليوم بالجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين كل من؛ عساف القرني، خالد السميري، ربيع السفياني، زياد الصحفي، جمال باجندوح، محمد قاسم، محمد ريمان، ياسين حمزة، وعبد الرحمن الغامدي.

أما تشكيل سكر القصيم في مباراة الاتحاد والتعاون اليوم فجاء كالتالي؛ عصام الحضري، ريكاردو ماتشادو، ريان الموسى، أدريان بوبا، عبد المجيد الرويلي، عبد العزيز البيشي، نايف موسى، سيدريك أميسي، مدالله العليان، عبد الفتاح آدم، وعبد الله الشمري.

وعلى مقاعد بدلاء سكر القصيم في مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين يجلس كل من، سلطان الغامدي، جهاد الحسين، إبراهيم الزبيدي، سعيد الدوسري، فيصل الخراع، عماد متعب، عبد الرحمن خيرالله، عبد المجيد السواط، وإبراهيم البركة.

والتقى الاتحاد والتعاون قبل مباراة اليوم في 15 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات، وتعادل مرتين.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد 34 هدفًا في مرمى سكر القصيم، في حين اهتزت شباكهم بـ25 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم برصيد 30 نقطة، ويقع سكر القصيم بالمركز التاسع بـ28 نقطة.







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