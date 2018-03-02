هُنا.. تشكيل مباراة الاتفاق وأُحد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان سعد الشهري والتونسي ماهر الكنزاري، عن تشكيل مباراة الاتفاق وأُحد التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام نظيره أُحد كالتالي: رايس مبولحي، علي الخيبري، فيلب كيش، حسين السيد، عمر السنين، علي هزازي، أسامة الخلف، ليبان عبدي، أحمد الشيخ، فخر الدين بن يوسف، عبدالرحمن العبود.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام أُحد كل من: أحمد الكسار، أسامة السليم، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حسن الحبيب، طلال مجرشي، سعد السلولي، محمد السبيعي، محمد الصيعري.

فيما جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم أُحد أمام الاتفاق كالتالي: عز الدين دوخه، عمر محمد، سالك أحمد، محمد محسن، أيمن فتيني، سامي كسار، مامتو نداي، محسن جوهر، هشام السيفي، مصطفى بصاص، أسامة عاشور.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد أمام الاتفاق كل من: عبده البسيسي، زياد الحنيطي، محمد الضؤ، محمد عطية، شافي الدوسري، عبدالعزيز آل شريد، رائد الغامدي، محمد الهادي بلعويدات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أُحد صاحب المركز الثالث عشر.







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