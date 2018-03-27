هُنا موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير موعد مباراة مصر واليونان الودية الدولية، خاصة أنها تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور العربي، نظرًا لتواجد الفراعنة في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وسيكون موعد مباراة مصر واليونان الودية الدولية، التي ستُقام على إستاد “ليتزيجروند” في مدينة زيوريخ السويسرية، صمن برنامج الفراعنة الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت ON Sport أنها ستكون القناة الناقلة لمباراة مصر واليونان الودية الدولية اليوم، وكشفت عن البرنامج المخصص للقاء، سيبدأ في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما سينطلق الاستديو التحليلي من ملعب المواجهة في السادسة مساء.

وكشفت القناة الناقلة لمباراة مصر واليونان أن الإعلامي سيف زاهر سيقوم بتقديم الاستديو التحليلي بصحبة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، هاني رمزي، ونجم الزمالك والفراعنة السابق، أيمن يونس.

وأشارت القناة الناقلة لمباراة مصر واليونان الودية الدولية اليوم إلى أن المعلق الرياضي مدحت شلبي سيُعلق على اللقاء في القناة الصوتية الأولى، فيما سيتولى مؤمن حسن التعليق في القناة الصوتية الثانية.

وقبل مباراة مصر واليونان اليوم، لعب الفراعنة أمام البرتغال وديًا في سويسرا، وخسر اللقاء بهدفين مقابل هدف، سجل للمنتخب المصري محمد صلاح، فيما تكفل كريستيانو رونالدو بهدفي بطل أوروبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا، أوروغواي والسعودية، وسيلعب الأخضر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام البلد المضيف.







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