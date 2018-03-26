واشنطن تطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية قضية الجاسوس سكريبال

المواطن - واس

انتهجت عدة دول نهج بريطانيا وقررت إبعاد عدد من الدبلوماسيين الروس عن أراضيها على خلفية اتهامات بريطانية لموسكو بالتورط في تسميم العميل السابق سكريبال وابنته.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قررت طرد 60 من ضباط الاستخبارات الروس ممن يعملون تحت غطاء دبلوماسي.

من جهة أخرى قررت بولندا وفرنسا طرد عدد من الدبلوماسيين روس.

وكانت بريطانيا قد أمهلت 23 دبلوماسيًا روسيًا أسبوعًا واحدًا لمغادرة أراضيها وفي نهاية المدة تم ترحيل الدبلوماسيين وأسرهم في إجراء اعتبرته موسكو عملاً عدائيًا مهددة برد انتقامي.







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