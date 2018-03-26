واشنطن: ندعم المملكة في الدفاع عن حدودها ضد تهديدات الحوثي

المواطن - الرياض

أعربت واشنطن عن إدانتها الكاملة للهجمات الصاروخية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي واستهدفت مدنيين في عدد من مدن المملكة.

وقالت وزارة الخارحية الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم المملكة في الدفاع عن حدودها ضد تهديدات الحوثي المتكررة.

وتشير كافة الأدلة إلى تورط إيران في دعم الميليشيا الانقلابية لتهديد حدود المملكة من خلال تهريب الأسلحة إليها وتحدي القوانين الدولية.

وكان المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي صرح في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء أمس عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي بأن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحدًا باتجاه خميس مشيط وواحدًا باتجاه نجران واثنين باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

ويعد ذلك تحديًا واضحًا وصريحًا لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني, مؤكدًا أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.







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