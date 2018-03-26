وجود ولي العهد بأميركا يحقق سلسلة ضربات سيبرانية لإيران

المواطن – ساجد الشريف

قبل أن تخرج رسالة مؤتمر تقنية الدفاع والأمن في واشنطن قبيل اختتامه أمس الأحد في واشنطن، والتي تؤصل للصناعات العسكرية السعودية بالتركيز على التقنية والأمن، على هامش الزيارة الحالية لولي العهد، كان لوجود الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له تأثير في كشف وصناعة مجموعة تحرُّكات إيجابية وخطوات صادمة، أكدت تحقيق مجموعة من الضربات في مجال الأمن السيبراني الذي تنشط من خلاله السعودية، عبر إطلاق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجيات بعد موافقة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني على رئاسته في أواخر أكتوبر 2017.

مجموعة الضربات “السيبرانية”:

وخلال 3 أيام متتالية ضمن الزيارة الحالية لولي العهد لأميركا، حدثت مجموعة مما يمكن تسميته بـ”الضربات السيبرانية” الصاعقة الموجّهة للعقل الإيراني وخططه الشيطانية، وذلك ما بين الأربعاء 21 مارس إلى الجمعة 23 مارس.

الأربعاء 21 مارس:

** كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن نجاح السعودية في تصدّيها لـ”هجوم سيبراني خطير” من إيران، استهداف منشآت حيوية بغرض التدمير وليس السيطرة أو إفساد أنظمة عملها. وأكدت الصحيفة استنادًا لتقرير من الـFBI، أن مجموعة هاكرز تُدعى “شافير” فشلت في استهداف مرافق لـ”أرامكو”، بغرض إحداث تفجر عن طريق العبث بالأجهزة المنظمة للآبار.

** وقّع اتحاد الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة “بووز ألين هاميلتون” المتخصصة في المجال، حيث تهدف لتنظيم مسابقات وطنية في الأمن السيبراني ومحكّمة دوليًّا، وستعقد المسابقة الأولى في 7 إبريل المقبل، في تنفيذ سريع لحراك هذا النشاط الذهني اللافت، إلى جانب إتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني، وإنشاء مركز ابتكار مشترك بين الجهتين.

الخميس 22 مارس:

** صدر قرار بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وستقوم الكلية بتصميم برامج تعليمية وتدريبية نوعية موجهة للشباب، لتغطية النقص الحاد في احتياجات سوق العمل في تخصصاتها، كما ستقدم برامج تعليمية تشمل مراحل التعليم العالي المختلفة.

** أبرم اتحاد الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون الأميركية المختصة في مجال التقنيات والابتكارات الدفاعية والأمنية والمدنية، من أجل تنظيم مسابقات بين الجامعات في الدفاع السيبراني، وإطلاق برنامج “الرياضيات الحية” للمبرمجين.

الجمعة 23 مارس:

** وقّع اتحاد الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع جامعة درابر الأميركية المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال، من أجل ابتعاث 15 مرشحًا سعوديًّا للتدريب بمقر الجامعة بوادي السيليكون، والتأهيل لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها، بالإضافة إلى استكشاف فرصة مقر للجامعة بالسعودية بالتعاون مع الاتحاد.

** زار أعضاء فريق اتحاد الأمن السيبراني أكاديمية السايبر ومركز عمليات السايبر في مقر شركة ريثيون بواشنطن، في تفعيل سريع لمذكرة التفاهم بين الطرفين التي وقعت قبل 24 ساعة فقط (الخميس)، واستعراض برامج ومسارات الأكاديمية وخدماتها، وتم الاتفاق عن تنظيم زيارة لفريق الشركة لمقر الاتحاد بالعاصمة السعودية لتقديم برامجه في كلية الأمن السيبراني الجديدة.

رؤية مستقبلية لـ”الأمن السيبراني”:

لنا أن ندرك أن تأسيس اتحاد للأمن السيبراني في السعودية يحمل رؤية مهمة تتوافق مع رؤية السعودية 2030، من خلال حماية “الموارد المعلوماتية” وتسخير طاقات الشباب لخدمة وطنهم، ولعل من إستراتيجيات هذه الاتحاد:

** نشر وتوسيع قاعدة الأمن الإلكتروني والبرمجيات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

** تكوين فرق على مستوى المناطق للمشاركة في مسابقات محلية ودولية، بهدف الحصول على أفكار وطرق جديدة لمنع الاختراق والحماية للأجهزة الإلكترونية والشبكات والأدلة الرقمية في العمليات المُتابعة.

** رفع المستوى الفني للأمن الإلكتروني والمبرمجين، عن طريق تقديم تدريب لطرق وأساليب الاختراقات وتقديم دورات في البرمجيات سواء للاختراقات أو الدفاع.

** الاحتكاك الخارجي مع الدول المتقدمة كاختيار فريق لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية مثل Cyberlympics Global التي شارك فيها منذ 2012 في حدود 500 فريق مكون من 2100 متسابق يمثلون 75 دولة.

** اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

** إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الأمن الإلكتروني والبرمجيات.







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