ورطة لتنظيم الحمدين.. وخلفان: شُغل العصابات ما ينفع

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن أفظع ما في تنظيم الحمدين في قطر وأبشعه أنه حاقد على جميع الحكام العرب ويتمنى زوالهم وجعل البلدان العربية في غليان إلى ما لا نهاية.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن تنظيم الحمدين تنظيم عميل للصهيونية. ولذلك يلجأ إلى منظمات يهودية للترويج لتنظيم الحمدين في الخارج، مشددًا على أن هذا السبيل سيفشل.

وكشف خلفان أن: “تنظيم الحمدين أعطى شخصاً مبلغاً مالياً وقال له نفِّذ مظاهرات ضد الإمارات العربية المتحدة في دولة أروبية.. الرجل العربي أخذ الفلوس ووقت المظاهرة لم يحضر ولم يجمع أحداً للتظاهر…تستاهل يا تنظيم الغباء على هذه الورطة.. شغل العصابات والبلطجة يا تنظيم الحمدين ما ينفع”.

ورأى قائد شرطة دبي السابق أن: “طالما حمد وحمد على قيد الحياة لا تنتظرون شيئاً يتغير في الغدر بالدول العربية.. سيظل التآمر ضد العرب على قائمة الأولويات في هذا التنظيم”.

وتعجب من أن: “قطر الحمدين تضع استقرار إيران أهم من استقرار المملكة السعودية”، متسائلًا: “أي حقد وأي كراهية وأي عقل لدي تنظيم الحمدين”؟!







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