وزارة الدفاع تدشن هويتها الجديدة.. 6 رموز تجسد حماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره

الساعة 5:33 مساءً

المواطن - الرياض

دشنت وزارة الدفاع هويتها وشعارها الجديدين بمعان مستمدة من الوطن وحماية سيادته وأمنه.

ونشر مركز التواصل الحكومي الموحد تفاصيل الهوية الجديدة التي أطلقتها وزارة الدفاع متضمنة تفاصيل الشعار وأجزاءه ومعنى كل جزء فيه.

وتضمن تفصيل الشعار ما يلي:-

السيفان والنخلة: رمز الحكومة السعودية ورمز الدفاع عن السلام.

خمسة أشكال تعبر عن حماية القوات المسلحة لرمز السيفين والنخلة، وهي:

البندقيتان المتقاطعتان (القوات البرية الملكية السعودية).

الجناحان (القوات الجوية الملكية السعودية)

المرساة (القوات البحرية الملكية السعودية)

المدفع المضاد للطائرات (قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية)

الصواريخ (قوة الدفاع الاستراتيجية الملكية السعودية).-

البندقيتان المتقاطعتان (القوات البرية الملكية السعودية). الجناحان (القوات الجوية الملكية السعودية) المرساة (القوات البحرية الملكية السعودية) المدفع المضاد للطائرات (قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية) الصواريخ (قوة الدفاع الاستراتيجية الملكية السعودية).- الحلقات الخمس: خلف رموز الأسلحة: كل واحدة من الحلقات تمثل إحدى قوات الدفاع وهي تعمل مجتمعة.

إكليل سعف النخيل حول الأسلحة: يرمز للسلام والانسجام.

الشريط الأحمر (نقطة التقاء السعفتين واتحادهما): يمثل الوحدة بين المواطنين والحكومة.

التاج الملكي السعودي: أعلى مجموعة الشعار، ويرمز للملك وللدولة.







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