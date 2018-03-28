وزارة المالية توقع اتفاقيات تمويل 12 مشروعًا صحيًا وتعليميًا بـ851 مليون ريال

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

وقع طارق بن عبدالله الشهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات -المشرف على برنامج الإقراض المحلي- اتفاقيات تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال.

وقال الشهيب إن الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وضمن برنامج الإقراض الحكومي.

وأوضح الشهيب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ 419.291 م2 موزعة على أربع مدن هي: “الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها”. وكذلك؛ إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، وإقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية تبلغ (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي: “الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر”.

وأفاد وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات بأن برنامج القروض المحلية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما قدّم شكره للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الإقراض المحلي وهي: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

جدير بالذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع – عند انتهائها – دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.







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