وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث

المواطن - الرياض

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ظهر اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث، والذي سيقام يوم الخميس ١٤٣٩/٠٧/١٩ بعنوان “#تواصل_توصل_ذكي_ بين_المواطن_والحكومة”.

وأوضح عبدالعزيز بن منصور العصيمي؛ المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين، وخدمة تواصل بوزارة التعليم أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا للملتقيات السنوية السابقة.

وأكد العصيمي أن ملتقى تواصل الثالث سيحظى برعاية وزير التعليم، وتشريف عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من المهتمين في مجالات الإعلام والعلاقات والتواصل، وبمشاركة عدد من ممثلي خدمة تواصل الإلكترونية بكافة قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم.

وأضاف: “كما سيتم إطلاق عدد من الخدمات والقنوات الجديدة لخدمة تواصل، بالإضافة لإقامة عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة من كبار رجالات الإعلام والتواصل، كما سيتم تكريم الجهات المتميزة في أدائها، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى”.

يمكن الاطلاع على تفاصيل الملتقى والتسجيل المبكر عبر بوابة الملتقى: https://tawasul.moe.gov.sa/Forum/Default.aspx







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