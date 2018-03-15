وزير الحرس يلتقي القائد العام للمعدات بالجيش الأميركي ويستعرضان المواضيع المشتركة

المواطن - واس:

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة اليوم, معالي القائد العام لقيادة التجهيزات والمعدات بالجيش الأميركي الفريق أول غوستاف بيرنا والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض, ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري, ورئيس هيئة الإمداد والتموين اللواء ركن بندر بن ماجد بن خثيلة, ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء فيصل بن سعيد الشاطر, ومدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية اللواء ركن منصور بن عبد العزيز العيسى, والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى المملكة كريس هينزل ومدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.







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