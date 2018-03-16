وزير الداخلية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع حليمة يعقوب في سنغافورة

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في سنغافورة اليوم، فخامة الدكتورة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامتها، وتمنياتهما لجمهورية سنغافورة حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف البلدين منها.







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