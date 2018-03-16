وزير الداخلية يبحث في سنغافورة مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين

المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في العاصمة السنغافورية اليوم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون بجمهورية سنغافورة كاسيفيسواناثان شانموجام.

وجرى خلال الاجتماع بحث مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الاجتماع شاهد سمو وزير الداخلية عرضاً مرئياً استعرض فيه المخاطر الإرهابية على منطقة شرق آسيا.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، رئيس الوزراء بالإنابة المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة تيو تشي هيان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة السنغافورية بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحة الدولية.







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