وزير الداخلية يستقبل مسؤولًا أمميًّا .. وإشادة بدور المملكة في مكافحة الإرهاب

المواطن- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الجزائر اليوم، مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الدكتور جهانجير خان بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.







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