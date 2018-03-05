وزير الداخلية يصل الجزائر في زيارة رسمية

المواطن - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين، معالي وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الطيب لوح، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري نورالدين بدوي، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الجزائرية وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :