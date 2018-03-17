وزير الداخلية يطلع على جاهزية الإنتربول بسنغافورة لمواجهة التهديدات المستقبلية

المواطن - الرياض:

زار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم، مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المجمع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون بجمهورية سنغافورة كاسيفيس شانموقام.

واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على آلية العمل والتدريب في المجمع، واستمع لشرح موجز عن استعدادات الإنتربول لمواجهة التهديدات المستقبلية، بالإضافة إلى الشراكات التي يعقدها الإنتربول مع الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة عضواً فاعلاً في منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، منذ العام 1956.







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