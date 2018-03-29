وزير الداخلية يُدشن منصة أمن الإلكترونية للعمل الشُّرطي

المواطن - واس

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم الخميس، المنصة الإلكترونية للعمل الشرطي “أمن” التي من شأنها اختصار الوقت والجهد للتسهيل على المواطن والمقيم في الوصول إلى الخدمة الأمنية بالسرعة المطلوبة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية، للمديرية العامة للأمن العام بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المديرية، معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ونائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله الزهراني، ومساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات وقادة القوات الأمنية.

وتوجه وزير الداخلية إلى صالة الاجتماعات الرئيسة، حيث ألقى معالي الفريق أول سعيد القحطاني كلمة رحب في مستهلها بسموه، مبينًا أن جميع النظم والبرامج التقنية التي تتوفر في الأمن العام سيتم تسخيرها لمساعدة رجال الأمن العام في أداء أعمالهم لتحقيق أهداف الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والأموال والأعراض وصيانة حقوق المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن على نهج دولتنا المباركة في ظل العناية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

بعد ذلك شاهد سمو وزير الداخلية عرضاً مرئياً عن الأمن العام تطرق لمسؤوليات الأمن العام وواجباته والخدمات التي يقدمها للمواطن والمقيم، وأبرز ما يحتويه من أنظمة وتجهيزات بشرية وآلية تقنية.







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