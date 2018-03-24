وزير الرياضة المصري متفائل باجتياز مجموعات المونديال

المواطن – متابعة

أبدى خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة المصري، تفاؤله بإمكانية تخطي منتخب بلاده لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وقال عبدالعزيز في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه متفائل بعد الخسارة من البرتغال الملقَّبة ببرازيل أوروبا، والظهور بشكل مشرف ومحترم بإمكانية اجتياز مرحلة المجموعات من المونديال.

وأضاف أنه رغم قسوة سيناريو مباراة البرتغال الودية، إلا أن المنتخب المصري ذو شخصية ومشرف.

وكان المنتخب المصري متقدمًا على البرتغال بهدف لمحمد صلاح قبل أن يقلب كريستيانو رونالدو الطاولة ويسجل هدفين في الدقيقتين 92 و95 ليخرج المنتخب البرتغالي فائزًا باللقاء.

وسيخوض المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل مباراة ودية ثانية أمام اليونان استعدادًا للعرس العالمي.

ويلعب المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي والسعودية.







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