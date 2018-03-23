وزير الطاقة الأميركي: الولايات المتحدة يجب أن تتولى الملف النووي السعودي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، أن الولايات المتحدة يجب أن تقود أي مشروعات للطاقة النووية في المملكة، لا سيما وأنها من أهم الدول الحليفة لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك منافسة واضحة من جانب كل من روسيا والصين في هذا الصدد.

وقال بيري أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “أنا واثق للغاية من أن كلًا من روسيا والصين ليس لديهما متطلبات لمنع انتشار الأسلحة النووية وسيتقدمان بقوة لتولي مهام بناء المفاعلات النووية للمملكة.

وبحث بيري اتفاق التعاون النووي مع كبار المسؤولين السعوديين خلال لقاء جمعه بهم في لندن خلال وقت سابق من مارس الجاري، وذلك في الوقت الذي يشهد تكثيفا واضحا لخطوات الرياض من أجل بناء مفاعلات نووية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقا لتقارير إعلامية أميركية، فإن بيري كان من المقرر أن يشارك بشكل رسمي في اجتماعات من مسؤولين مكسيكيين، غير أن إلغاء زيارة الرئيس إنرييكي نييتو لواشنطن خلقت متسعا من الوقت للنقاش حول إمكانية التعاون مع مسؤولي المملكة في لندن.

وفيما يتعلق بالتعاون النووي بين الجانبين، طالبت الولايات المتحدة السعودية منذ وقت طويل بالموافقة على شروط خاصة بالكونغرس تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتقنيات معالجة الوقود المستهلك، غير أن المملكة أصرت على حقها بإثراء إمداداتها الخاصة من اليورانيوم كمسألة تتعلق بالسيادة الوطنية.







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