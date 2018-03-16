وزير خارجية البحرين لمسؤول إيراني: تأدب

المواطن - الرياض

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS الأميركية التي نشرت منها مقتطفات اليوم تعكس موقفًا صلبًا وثابتًا في مواجهة الإرهاب.

وقال “بن أحمد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي إس، وبين موقفنا الصلب والثابت في وجه معسكر الاٍرهاب والعدوان.. وعلى الناطق الإيراني أن يتأدب ولا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب.

وكان ولي العهد قد أكد أنه لا يمكن المقارنة بين المملكة وإيران، لافتًا إلى حق الرياض في تطوير السلاح النووي إذا امتلكته طهران.

وقال ولي العهد في حوار له مع قناة CBS الأميركية، سيذاع في وقت لاحق، إن إيران ليست منافسًا للسعودية فهي ليست من أقوى (5) جيوش في العالم.

وأوضح ولي العهد أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، ولهذا فإن إيران بعيدة كل البعد عن مقارنتها بالسعودية.

وأعاد ولي العهد التأكيد على أن خامنئي هو هتلر العصر في الشرق الأوسط لأنه يريد التمدد في المنطقة، ونشر مشروعه وأفكاره على العالم، كما فعل هتلر بالضبط.

وقال ولي العهد: إن الكثير من الدول الأوروبية لم تنتبه لما قام به هتلر حتى فعل ما فعله في العالم، وأنا لا أريد أن يحدث هذا الأمر في الشرق الأوسط.







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