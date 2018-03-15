وزير خارجية بريطانيا يهدد باستهداف حلفاء فلاديمير بوتين

المواطن - متابعة:

هدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم ، بأن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين، ردًا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق.

وصرَّح جونسون، في مقابلة مع “بي.بي.سي” بشأن الرد البريطاني على قضية سكريبال: “ما يرغب الناس في رؤيته هو بعض الأشخاص فاحشي الثراء المرتبطين مباشرة بفلاديمير بوتين… الذين يمكن أن يكون السبب في ثرواتهم هو علاقاتهم بفلاديمير بوتين، والذين ربما تستطيع أجهزة القانون والشرطة أن تصدر أوامر ضدهم تتعلق بحيازتهم ثروات لا تفسير لها، لتقديمهم للعدالة بسبب ما ارتكبوه من فساد شديد”.

وكانت بريطانيا قد أعلنت طرد 23 دبلوماسيًا روسيًّا بسبب هجوم بغاز الأعصاب “نوفيتشوك” على سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

في حين تنفي موسكو أي ضلوع في الهجوم.







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