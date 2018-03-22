وسائل إعلام روسية تقاطع البرلمان بسبب تحرش جنسي

المواطن - متابعة:

قالت وسائل إعلام روسية، إنها ستتوقف عن إرسال مراسلين لتغطية الغرفة الأولى في البرلمان الروسي، بعد تبرئة ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما، من مزاعم بالتحرش الجنسي، أعلنت وسائل إعلام روسية.

وكانت 3 صحفيات، قد نشرن شهادات مُفصَّلة عن تصرف سلوتسكي بشكل غير لائق تجاههن في السنوات الماضية.

وفي وقت سابق من مارس، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سلوتسكي بأنه تحرش بها جنسياً قبل نحو 5 سنوات، مشيرة في تصريحات بعد استجوابها بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد النائب، إلى أنه عندما تحرش بها في ذلك الوقت، لم تكن شخصية معروفة، وروت تفاصيل الواقعة قائلة إنهما كان بمطعم في سان بطرسبورغ وبدأ بقول أشياء لم أستسغها بالمرة.

واجتمعت لجنة أخلاقيات البرلمان الروسي، الدوما، الثلاثاء الماضي ولم تجد أي مخالفات، في سلوك سلوتسكي؛ ما تسبب في غضب بالأوساط الإعلامية.

وأوضحت محطة إيكو موسكفي الإذاعية، أمس الأربعاء، أنها ستتوقف عن إرسال مراسلين إلى الدوما لأنها ترى أنه غير آمن.

وبذلك تنضم إلى مجموعة أر بي سي، الإعلامية التي استدعت جميع مراسليها في الدوما، وصحيفة كوميرسانت التي قالت إنها لن تتصل بسلوتسكي للإدلاء بتعليقات.







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