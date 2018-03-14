وسام بن يدر حديث العالم بعد إطاحته بشياطين مانشستر أوروبيًا

المواطن – متابعة

دخل الفرنسي الجنسية ذو الأصول التونسية وسام بن يدر المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أوسع أبوابه بعدما قاد فريقه للفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي والإطاحة به من البطولة القارية.

ولم يشارك بن يدر أساسيًا في لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتم الدفع به كبديل في شوط المباراة الثاني، ونجح في تسجيل هدفين ليصبح أول بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد.

وجرّاء ذلك، تصدر ابن يدر عناوين الصحف العالمية، حتى أنه أصبح حديث العالم بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريق الشياطين الحمر.

بدأ ابن يدر مشواره الكروي مع الهواة فى دورى الدرجة الرابعة الفرنسى، وانضم إلى تولوز عام 2010، وظهر لأول مرة على أرضه أمام باريس سان جيرمان في 16 أكتوبر 2010.

وفي عام 2015، نجح في إحراز 50 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وانتقل إلى إشبيلية في صيف 2016 ليتألق ضمن صفوفه.







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