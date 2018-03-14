وسام بن يدر يقود إشبيلية لتحقيق هذا الإنجاز بعد خسارة اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب الفرنسي وسام بن يدر، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، في التألق بشكل لافت للأنظار مع ناديه الإسباني أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالأمس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان وسام بن يدر قد سجل هدفين لنادي إشبيلية في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا، الذي نجح في قيادة النادي الأندلسي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبعد تألق وسام بن يدر أمام نادي مانشستر يونايتد، نجح فريق إشبيلية في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 1957-1958.

ويذكر أن وسام بن يدر كان قد رفض من قبل اللعب مع المنتخب التونسي، مفضلًا تمثيل المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وسبق للاعب وسام بن يدر أن تألق مع نادي إشبيلية أمام ليفربول الإنجليزي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

سجل اللاعب الفرنسي وسام بن يدر هدفًا لنادي إشبيلية في شباك فريق ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في مباراة كانت أقيمت على ملعب الآنفيلد معقل فريق الريدز.

وبعد تألق اللاعب الفرنسي وسام بن يدر اللافت للأنظار مع نادي إشبيلية، من المتوقع حضور عروض كبرى له من الأندية وذلك من أجل التعاقد معه.

يذكر أن اللاعب وسام بن يدر يسعى لتحقيق نتيجة طيبة مع فريق إشبيلية خلال الموسم الحالي حيث التألق في بطولة دوري أبطال أوروبا والتواجد في مركز جيد مع النادي الأندلسي في بطولة الدوري الإسباني.

وكان اللاعب وسام بن يدر انضم إلى نادي إشبيلية الإسباني في عام 2016 قادمًا من نادي تولوز الفرنسي مقابل 9 ملايين يورو.

وقد يفكر المدرب الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا في استدعاء اللاعب وسام بن يدر لقائمة الديوك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.







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