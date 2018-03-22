وست هام يقرر إيقاف 5 مشجعين مدى الحياة

المواطن – متابعة

قرر نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إيقاف خمسة من المشجعين مدى الحياة، بعد نزولهم لأرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام بيرنلي والتي انتهت بهزيمته بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مطلع الشهر الجاري.

وأكد النادي في بيانه أنه اتخذ خطوات حاسمة وسريعة ضد عدد من المشجعين الذين خالفوا لوائح الاستاد ومن ثبت ارتكابهم أعمال عنف واعتداءات خطيرة في آخر مباراة أمام بيرنلي.

وأضاف البيان أن التحقيقات في الأحداث لا تزال جارية، وأنه يتوقع أن يصدر النادي مزيداً من أوامر الإيقاف بحق عدد من المشجعين قبل مباراته المقبلة على أرضه أمام ساوثامبتون نهاية الشهر الجاري.

واشتبك قائد وست هام، مارك نوبل، مع أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب، كما حدثت مواجهة بين بعض المشجعين ومالكي النادي.

ويحتل وست هام المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط، عن منطقة الهبوط.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإنجليزي فإنه يهبط إلى دوري الدرجة الأولى آخر 3 فرق في جدول ترتيب المسابقة الذي يضم 20 فريقًا.







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