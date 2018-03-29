وطن بلا مخالف تطيح بـ 862.821 مخالفًا .. و266 مواطناً متورطون في نقلهم أو إيوائهم

المواطن - واس

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة وطن بلا مخالف التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ من القبض على 862.821 مخالفًا وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 11 / 7 / 1439هـ.

وتفصيلًا أسفرت الحملة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 862.821 مخالفاً، منهم 622.134 مخالفاً لنظام الإقامة، و 167.611 مخالفاً لنظام العمل، و(73.076 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 12.221 شخصاً، %59 منهم يمنيو الجنسية، و %38 إثيوبيو الجنسية، و %3 جنسيات أخرى، كما تم ضبط 589 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1622 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 266 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 240 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 26 ) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 13.700 ) وافد مخالف، منهم ( 11.438 ) رجلاً، و ( 2262 ) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 159.050 ) مخالفاً، وإحالة ( 122.291 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 142.545 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 215.185 ) مخالفاً.







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