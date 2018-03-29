وطن بلا مخالف تطيح بـ 862.821 مخالفًا .. و266 مواطناً متورطون في نقلهم أو إيوائهم

وطن بلا مخالف تطيح بـ 862.821 مخالفًا .. و266 مواطناً متورطون في نقلهم أو إيوائهم

2018/03/29
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس
  • تمكنت الحملات الميدانية المشتركة وطن بلا مخالف التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ من القبض على 862.821 مخالفًا وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 11 / 7 / 1439هـ.

وتفصيلًا أسفرت الحملة عن النتائج التالية: –
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 862.821  مخالفاً، منهم  622.134  مخالفاً لنظام الإقامة، و 167.611 مخالفاً لنظام العمل، و(73.076  مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة  12.221  شخصاً،  %59  منهم يمنيو الجنسية، و %38  إثيوبيو الجنسية، و %3  جنسيات أخرى، كما تم ضبط 589 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم  1622 شخصاً.
رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة  266 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 240 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 26 ) سعودياً.
خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 13.700 ) وافد مخالف، منهم ( 11.438 ) رجلاً، و ( 2262 ) امرأة.
سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 159.050 ) مخالفاً، وإحالة ( 122.291 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 142.545 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 215.185 ) مخالفاً.

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