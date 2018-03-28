وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة المجمعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، في التخصصات (القرآن وعلومه، العقيدة الإسلامية، الحديث، الفقه وأصوله)، على درجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، في عدد من الكليات التابعة للجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

1- سعودي الجنسية.

2- يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

3- ألا يقل المعدل عن تقدير جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

4- استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

5- وظيفة أستاذ مشارك وأستاذ يجب أن يكون حاصلًا على الرتبة من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتبارًا من تاريخ 11/ 7/ 1439هـ، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وللاستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ( dfpa@mu.edu.sa ).







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