وظائف أكاديمية للجنسين في كلية ابن رشد للعلوم الإدارية

أعلنت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على النحو التالي:
– إدارة أعمال ( إدارة مالية – تسويق – موارد بشرية ).
– حاسب آلي.
– نظم معلومات إدارية.
– اقتصاد.
الشروط :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم مع إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية.
– أن تكون الدراسة بالتفرغ التام.
بدأ التقديم من أمس الثلاثاء تاريخ 25 /6 /1439هـ الموافق 13 /3 /2018م ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 /7 /1439هـ الموافق 11 /4 /2018م ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني التالي (FACULTY@IBNRUSHD.EDU.SA).
الوثائق المطلوبة :
يجب رفع جميع الوثائق بصيغة ( PDF).
– السيرة الذاتية.
– صورة من جميع المؤهلات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ).
– صورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ).
– صورة من الهوية الوطنية.