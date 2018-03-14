وظائف أكاديمية للجنسين في كلية ابن رشد للعلوم الإدارية

المواطن - أبها

أعلنت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على النحو التالي:

– إدارة أعمال ( إدارة مالية – تسويق – موارد بشرية ).

– حاسب آلي.

– نظم معلومات إدارية.

– اقتصاد.

الشروط :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم مع إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية.

– أن تكون الدراسة بالتفرغ التام.

بدأ التقديم من أمس الثلاثاء تاريخ 25 /6 /1439هـ الموافق 13 /3 /2018م ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 /7 /1439هـ الموافق 11 /4 /2018م ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني التالي (FACULTY@IBNRUSHD.EDU.SA).

الوثائق المطلوبة :

يجب رفع جميع الوثائق بصيغة ( PDF).

– السيرة الذاتية.

– صورة من جميع المؤهلات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ).

– صورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ).

– صورة من الهوية الوطنية.







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