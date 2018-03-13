وظائف أكاديمية للسعوديين في كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلنت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها عن توفر عدد من الوظائف الإكاديمية للسعوديين فقط ( رجال – نساء) من حملة الدكتوراة في التخصصات التالية

إدارة أعمال ( إدارة مالية – تسويق – موارد بشرية )

حاسب آلي

نظم معلومات إدارية

إقتصاد

وقالت الكلية إن فترة التقديم من يوم الثلاثاء تاريخ 25/6/1439هـ وحتي نهاية دوام يوم الخميس 26/7/1439هـ ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني التالي faculty@ibnrushd.edu.sa

الوثائق المطلوبة

يجب رفع جميع الوثائق بصيغة (PDF)

السيرة الذاتية

صورة من جميع المؤهلات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه )

صورة من السجل الإكاديمي لجميع المراحل ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة )

صورة من الهوية الوطنية

ضوابط وشروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الحصول على تلك المؤهلات من جامعة سعودية أو أي جامعة آخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم مع إرفاق شهادة المعادلة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية

التفرغ التام







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